«Ему срочно понадобились деньги и он исчез»: курьер покончил с собой после увольнения под Новосибирском

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела 29-летнего мужчины — предварительно, новосибирец покончил с собой.

В новосибирском посёлке Краснообск 29-летний местный житель Данил покончил с собой. Как сообщили Сиб.фм друзья мужчины, он работал курьером в популярной службе доставки. В разговоре с изданием бывший коллега погибшего рассказал, что Данил был жизнерадостным человеком.

«Человек он был душевный, всегда жизнерадостный, везде старался во всем помочь, даже слов найти подходящих не могу. Ещё осенью после смены мы шли по домам, он зашёл выпить, тогда он мне впервые рассказал, что в кругу семьи его никто не ценит как личность, очень много рассказал, что мама у него чересчур верующая и не может дать материнского тепла, поддержать, подбодрить. Возможно, это было из-за того, что Данил был чересчур правильным человеком», — поделился собеседник.

Некоторые знакомые парня утверждают, что он мог покончить с собой после увольнения из службы доставки и низкого роста. Бывший коллега в разговоре с Сиб.фм выразил уверенность, что дело в отношениях с семьёй — Данил жил с матерью, но периодически был вынужден съезжать из-за скандалов.

«Летом, когда он подвыпил, он мне рассказал, что его мама слишком верующая и немного выпивает. И когда она была в таком состоянии, то она срывалась на Даниле», — добавил собеседник издания.

Данила уволили около недели назад — примерно тогда же мужчина говорил, что ему срочно нужны деньги, вспоминает его бывший коллега. Однако увольнение не могло стать причиной самоубийства, считает он.

«У нас коллектив дружный мы не увольняем до последнего. Во время увольнения компания предлагает другую точку работы на месяц, потом можно вернутся. Думаю, все у нас на нашей точке хоть раз да увольнялись и возвращались. Видимо у него много чего накопилось и это могло стать причиной увольнения. Данил раз 300 через эту процедуру проходил. В последнее время ему очень срочно понадобились деньги и все — он исчез», — сказал коллега.

Последний раз собеседник общался с Данилом около двух дней назад — ничего странного в его поведении он не заметил.

В СУ СКР по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка.

«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 29-летнего мужчины в Новосибирском районе. Следователь провёл осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.