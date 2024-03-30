В Новосибирске и Томске отменили концерты звезды шансона Вики Цыгановой из-за неспокойной ситуации

Гастроли легенды шансона Вики Цыгановой в регионы Сибири перенесены на второе полугодие 2024 года.

Об этом Сиб.фм сообщили организаторы концерта Вики Цыгановой:

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие. Даты будут известны позже. Сдать билеты можно в местах приобретения».

Напомним, концерт Вики Цыгановой планировался в новосибирском ДКЖ 11 апреля, а в томской филармонии – 12 апреля. Звезда шансона должна была отправиться в гастрольный тур с юбилейным концертом «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

Вика Цыганова – исполнительница хитов «Приходите в мой дом», «Офицеры России», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Лето пьяное», «Русская водка», «Андреевский флаг», «Синие цветы».