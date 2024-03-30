В новосибирском Академгородке пропал экспериментальный лис Яша

Генетик Наталья из новосибирского Академгородка ищет лиса по кличке Яша: животное выведено для эксперимента и не выживет в дикой природе.

Информацию о поиске домашнего лиса Яши генетик Наталья разметила в телеграмм-канале «Академгородок Новосибирск». Исчезло животное из вольера, который находился во дворе дома в посёлке «Горки Академпарка» ещё 27 марта.

Лиса уже видели в районе частного сектора Нижней Ельцовки. Учёная рассказывает, что Яша был выведен в ходе многолетнего эксперимента академика Беляева. Животное домашнее и не выживет в условиях дикой природы.

«Он упитанный и пушистый, в лесу таких нет. Плюс у него немного укороченная морда. Яшка не боится людей, поэтому люди, которые будут рядом, могут дать ему покушать и взять на руки. Сейчас он настолько голодный, что съест даже хлеб»,

– поделилась Наталья.

Генетик очень просит неравнодушных жителей Академгородка помочь найти Яшку. Наталья оставляет свой телефон: 8-913-797-07-57, и просит занести лиса в подъезд, куда за ним сразу же приедут учёные.

Напомним, в середине февраля в городе Куйбышеве местные жители отогревали косулю, которая забрела в подъезд.