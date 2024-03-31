31 марта в Новосибирске началось празднование католической Пасхи

В Новосибирске начали праздновать католическую Пасху.

BFM-Новосибирск сообщил, что в католическом кафедральном соборе Новосибирска прошло праздничное богослужение в ночь с 30 на 31 марта в честь католической Пасхи.

Также в честь праздника магазины Новосибирска уже подготовили полки с традиционной атрибутикой и едой — с 31 марта можно приобрести куличи, крашеные и шоколадные яйца, украшение для декора и другое.

«Количество куличей и творожных пасх, которые мы сделали к 31 марта, в десятки раз меньше того объема, что мы делаем к православной Пасхе. Но мы стараемся отрабатывать все праздники», – поделился менеджер торгового зала одного из продуктовых магазинов Новосибирска.

Напомним, что 31 марта в Новосибирске ожидается потепление.