Мэрия Новосибирска рассказала, как предотвратить падение ребенка из окна

В мэрии Новосибирска просят родителей быть бдительными и следить за детьми в доме.

В связи с тем, что на улицах Новосибирска с каждым днем становится теплее, жители многоэтажных домов все чаще могу открывать окна на проветривание помещения. Однако это не всегда может быть безопасно в случае, если в квартире находится маленький ребенок, который может неожиданно залезть на подоконник или высунуться в окно.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, когда дети выпадают из окон, мэрия Новосибирска дала несколько советов родителям.

В первую очередь, специалисты призывают не оставлять детей без присмотра и не подпускать их к открытым окнам. Также они советуют двигать мебель подальше от подоконника, чтобы малыш не смог залезть на него.

В мэрии советуют приобрести специальные фиксаторы для окон, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть окно. В случае, если родитель находится у открытого окна вместе с малышом, все равно стоит быть бдительным и готовым к резким движениям ребенка, которые могут повлечь за собой трагические последствия.

Напомним, что в Кудрово с 20 этажа выпала четырехлетняя девочка.