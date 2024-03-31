Новосибирскому полку ДПС исполнилось 30 лет

Самое крупное строевое подразделение полиции в регионе — новосибирский полк ДПС ГИБДД — отмечает 30-й день рождения. В настоящее время здесь трудится около 500 человек. О героических фактах истории полка и о том, чем он живет сегодня — в нашем материале.

1 апреля 1994 года сотрудники только что созданного Специализированного полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску впервые заступили на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными задачами нового подразделения, как и его предшественника, были обеспечение безопасного и бесперебойного движения, оказание помощи участникам движения, охрана общественного порядка, выявление и пресечение правонарушений.

Первым командиром полка стал полковник милиции Анатолий Коган, прослуживший в органах внутренних дел более 30 лет, две трети из которых — в подразделениях Госавтоинспекции, и прошедший путь от инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора до начальника Госавтоинспекции Новосибирска. Именно при его участии полк получил становление и развитие. А в Новосибирске появилась сеть стационарных постов ГИБДД.

Начиная с 1996 года, полк в разные годы возглавляли С. Захаренко, А. Колпаков, Д. Марков, Д. Логвинов, А. Бoйко. С 2023 года полком командует полковник полиции А. Дорохов.

Сотрудники ГИБДД — одни из тех, кто первым, часто, рискуя жизнью, встает на пути нарушителей закона. Истории подвигов, совершенных ими, бережно хранят в полковом музее и передают новым поколениям полицейских.

Так, 12 августа.1996 года, во время разгула преступности «лихих 90-х», экипаж в составе старшего экипажа прапорщика милиции Владимира Шатилина, старшины милиции Владимира Шашева и старшего сержанта милиции Евгения Новикова нес ночную службу по охране общественного порядка и обеспечению соблюдения правил дорожного движения. В третьем часу ночи возле киосков по улице Кошурникова к ним обратились два молодых человека и объяснили, что неподалеку стоит военнослужащий, в руках которого боевая граната с выдернутой чекой. Инспектора ДПС Владимир Шатилин и Владимир Шашев побежали к киоску, чтобы задержать военнослужащего. Увидев приближающихся к нему сотрудников милиции, военнослужащий стал убегать. Нарушителя удалось задержать, но Владимир Шатилин был ранен осколками взорвавшейся гранаты, которую преступник бросил в сторону милиционера, пытаясь уйти от преследования.

За мужество и отвагу, проявленные при задержании опасных преступников и освобождении заложников инспектора дорожно-патрульной службы Владимир Шатилин и Владимир Шашев Указом Президента РФ были награждены орденами «Мужества».

Своя история задержания опасных преступников есть и в послужном списке ветерана полка, бывшего заместителя командира полка ДПС подполковника полиции в отставке Евгения Дрофы, который служил в подразделении 30 лет, с самого его основания. Евгений Владимирович вспоминает, как тогда же, в конце 1990-х, во время дежурства на наркологическом автобусе-ПАЗике ему с коллегами удалось задержать двоих угонщиков автомобиля, которые перед этим убили его владельца.

Автоинспекторы и сегодня делают все, чтобы обеспечить порядок и безопасность на дорогах Новосибирска, ежедневно выявляют до тысячи нарушений правил дорожного движения, задерживают до 30 водителей в нетрезвом состоянии.

Сегодня полк состоит из двух батальонов и нескольких отделений по разным направлениям службы.

Евгений Дрофа замечает, что техническое оснащение сейчас несравнимо с тем, что было в арсенале автоинспекторов 30 лет назад. Тогда, вспоминает ветеран, в руке инспектора был только жезл. Заподозрив водителя в алкогольном опьянении, нужно было ехать к врачу.

Сейчас освидетельствование на алкоголь можно пройти на месте. Сегодня у инспектора есть планшет, содержащий все информационные базы данных, электронный алкотестер, носимые, и автомобильные видеорегистраторы. Все это упрощает сбор доказательной базы на нарушителя дорожного движения. «А в конце 1990-х — начале 2000-х годов мы часто сами покупали себе видеокамеры, чтобы зафиксировать, доказать нарушение», — говорит Евгений Дрофа.

По его словам, трудно было тогда и финансово — были задержки зарплаты. Кроме того, был очень напряженный график работы, так как обстановка в стране была очень сложная — работали порой почти без выходных. Но люди были доброжелательные и всегда были готовы помочь.

«Например, добираешься ранним утром на работу, личных автомобилей было очень мало. И таксисты или какой-нибудь частник на своем автомобиле останавливались и предлагали подвезти. Даже не надо было просить – люди останавливались сами», — вспоминает ветеран и добавляет, что сейчас инспекторы социально защищены.

Руководство полка много внимания уделяет воспитанию личного состава и организации его социальной и правовой защиты, так как от этого напрямую зависит успех в укреплении правопорядка и борьбы с преступностью.

«Мы стараемся воспитывать в наших сотрудниках такие качества как патриотизм, верность присяге. Стремимся к тому, чтобы они постоянно повышали свой профессиональный уровень. На специальных занятиях у нас проводится не только морально-психологическая подготовка сотрудников, но и досконально изучаются как действующее законодательство, так и новые правовые акты. В обучении сотрудников активно участвуют наши ветераны, которые не только делятся с молодежью своим богатым профессиональным опытом, но и служат примером ответственности и верности служебному долгу. Многие сотрудники продолжают учебу в высших учебных заведениях МВД», — рассказал заместитель командира полка ДПС ГИБДД по г. Новосибирску майор полиции Сергей Баринов.

Профессионализм сотрудников полка ДПС не вызывает сомнений. Спортивную и профессиональную форму помогают поддерживать спортивные состязания, дружественные матчи по мини футболу, соревнования по лыжным гонкам, конкурсы профессионального мастерства, которые регулярно проходят в подразделении. В полку есть свои спортивный и тренажерный залы.

3 июля 2003 года в подразделении торжественно открыли музей истории полка ДПС, в котором собрано большое количество экспонатов посвященных работе сотрудников ГИБДД. Среди них — жезл регулирования с вмонтированным в него дыроколом, офицерская форма 1958 года, нагрудные знаки ГАИ, различные водительские удостоверения, вымпелы, свистки и многое другое.

А 21 декабря 2009 года в административном здании полка ДПС Управляющий Новосибирской епархией архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон освятил домовую часовню в честь святого апостола Андрея Первозванного.

В подразделении заботятся о передаче передового опыта: на стенде «Окно ГАИ» сотрудников знакомят с достижениями коллег.

Впрочем, служба в полиции и, в частности, в ГИБДД — это еще и особый склад характера: особая выдержка, готовность к самоотдаче. «Профессия инспектора ДПС заключается в мужественности, способности не растеряться и четко действовать при аварийных ситуациях», — говорит старший инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Рыжов.

По его словам, инспектор ДПС должен быть ответственным, ведь от каждого его действия зависят безопасность дорожного движения и жизни людей. Важно, чтобы сотрудник осознавал это. Кроме того, считает Андрей, на дороге важно умение находить общий язык с людьми, быть вежливым и профессиональным. «Люди встречаются разные, есть воспитанные, а есть такие, которые любят поскандалить. Но всегда надо помнить, что мы — лицо нашего полка, и должны вести себя сдержанно», — подчеркивает он.

Добавим, что не только лицом полка, но и лицом государства является в глазах горожан сотрудник полиции, так что, ответственность, действительно высока.

Как и большинство его коллег, Андрей Рыжов, гордится службой в подразделении, история и сегодняшний ежедневный труд которых полны маленькими и большими подвигами; подразделении, от которого зависят безопасность и четкое функционирование «кровеносной системы» Новосибирска — его дорог.

Хотя, несмотря на все современные технические достижения, служба эта по-прежнему нелегка. В ливень, лютый мороз или жару — автоинспекторы на посту в любую погоду. «Иногда мороз настолько сильный, что не спасают даже автомобили», — признается Андрей Рыжов. Как и Евгений Дрофа, он считает это одним из самых трудных моментов в работе. Но что может быть благородней профессии, делающей жизнь людей безопасной?