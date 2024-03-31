Рекордная индексация пенсии и повышение зарплат: какие нововведения вступают в России с 1 апреля

С начала второго месяца весны россиян ждет ряд изменений: рост пенсий, зарплат, новые законы — Сиб.фм собрал важные нововведения.

Индексация пенсий

С 1 апреля на 7,5% вырастут социальные пенсии, которые назначают по старости, инвалидности, по потере кормильца, детям, родители которых неизвестны.

Так, детям с инвалидностью прибавят 1287,59 рубля — с 17 167,83 до 18 455,42. Пенсия по потере кормильца, если умерла одинокая мать или оба родителя, вырастет на 1073 рубля — с 14 306,66 до 15 379,73.

Социальный фонд автоматически пересчитает выплату с учетом индексации и будет перечислять в новом размере.

Повышение зарплат

Специалистам первичного звена здравоохранения, врачам районных больниц, врачам скорой помощи и другим медработникам дефицитных специальностей увеличили социальные выплаты, в результате чего они с 1 апреля смогут получить прибавку к зарплате — размеры ее разные, зависят от региона и местности, где расположена больница, в которой трудится специалист. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Запрет «наливаек»

Регионы России смогут устанавливать требование о продаже алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), которые находятся в жилых домах и рядом с ними.

Водительские права

Меняются правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений. Прийти на четвертую и последующие пересдачи можно будет в промежутке от шести до девяти месяцев со времени предыдущего экзамена. Автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. То есть к экзаменам в ГИБДД будут допущены ученики только проверенных автошкол.

Также экзамены запретят сдавать тем, кто, лишен автоправ, не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, был пойман за пьяным вождением или отказался проходить медосвидетельствование, уклоняется от повестки и явки в военкомат.

Перепланировка в квартире

С 1 апреля собственник жилой недвижимости будет обязан письменно с приложенным техпланом уведомить местные власти о проделанной перепланировке. Завершение работ подтвердит акт приемочной комиссии, который она должна утвердить в течение 30 дней с даты получения муниципалитетом уведомления

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