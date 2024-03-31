«Счастливая разведёнка с прицепом»: новосибирская «Мама в 16» рассталась с отцом своих детей

Участница шоу «Мама в 16» из Новосибирска рассталась с парнем, от которого родила королевскую двойню.

Жительница Новосибирска Юлия, участница шоу «Мама в 16» на телеканале «Ю» рассталась с Иваном, от которого родила королевскую двойню. По словам девушки, отец детей никак ей не помогает.

«На данный момент он не пьет уже +2 недели, но по крайней мере я его не вижу пьяным на улице и тд. Вместе мы не живем, я думаю как сойдемся опять начнется повтор, разошлись хорошо без ссор и криков. Детям он никак не помогает у самого денег нет толком. Приезжать раз в две-три недели поиграет дома с детьми и всё», — сообщила Юлия в своём закрытом Telegram-канале (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. ред).

Мать двойни утверждает, что Иван регулярно приходил домой в нетрезвом виде и пугал своим поведением детей.

«Он пришел в хлам бухой, я опять стала кричать на него не из за того что он бухой, а из за того что он стал будить детей и хотел пойти с ними гулять ночью, видимо словил белочку. Вообщем я успокоила его своими криками. Все было отлично. Через два дня он приходит поддатый и начинает говорить что дети не его что бы я делала ДНК и так далее, тут меня бросает в сильную истерику для меня это было очень больно услышать. Тут заходит моя мама и отчим.. на что отчим его начинает выгонять, из квартиры, а в ответ получает то что Ваня набросился кулаками на отчима, и пытался забрать детей..», — объяснила она.

Также о расставании с Иваном Юлия заявила в интервью блогерше Sevil.tv — девушка назвала себя «счастливой разведёнкой с прицепом». По словам Юлии, после Ивана у неё был другой парень, однако отношения продлились недолго.

27 марта вышел новый эпизод реалити-шоу «Мама в 16». Героиней выпуска стала Юлия из Новосибирска.

15-летняя девочка мечтала стать поваром-кондитером, никогда не пропускала школу и шла на золотую медаль. Она познакомилась с 23-летним Иваном в тату-салоне, когда Юля пришла «набивать» себе татуировку в память о своем умершем папе.

Известно, что Иван сирота, рос в детдоме в Чите, а после выпуска со своим лучшим другом автостопом приехал в Новосибирск.

В конце эпизода Иван сделал предложение Юле.