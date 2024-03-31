сегодня
31 марта, 16:10
пробки
3/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
31 марта, 16:10
пробки
3/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 15:07
общество проиcшествия

Трое террористов задержаны в Дагестане

Фото: Сиб.фм

В ходе контртеррористической операции задержали трое террористов в Дагестане.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Каспийске в ходе проведенной контртеррористической операции были найдены и задержаны трое преступников, которые планировали совершить теракт.

На месте задержания были найдены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат из Сибири Бутина заявила о праве Белоруссии смертельно казнить террористов «Крокуса».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в