Трое террористов задержаны в Дагестане

В ходе контртеррористической операции задержали трое террористов в Дагестане.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Каспийске в ходе проведенной контртеррористической операции были найдены и задержаны трое преступников, которые планировали совершить теракт.

На месте задержания были найдены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

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