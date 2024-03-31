В Новосибирске на улице Петухова автомобиль въехал в подъезд

На улице Петухова в Новосибирске автомобиль въехал в подъезд.

Как сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте» в подъезд жилого дома на улице Петухова, 42 в Новосибирске въехала машина.

По словам очевидцев, женщина перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль откапывали из снега лопатой. Вытаскивать транспорт пришлось с помощью троса.

Информация по поводу инцидента в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску не поступала.

Напомним, что восемь дорог Новосибирской области затопило талыми водами.