сегодня
31 марта, 20:49
пробки
2/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
31 марта, 20:49
пробки
2/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 18:52
проиcшествия

В Новосибирске на улице Петухова автомобиль въехал в подъезд

Фото: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На улице Петухова в Новосибирске автомобиль въехал в подъезд.

Как сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте» в подъезд жилого дома на улице Петухова, 42 в Новосибирске въехала машина.

По словам очевидцев, женщина перепутала педали газа и тормоза. Автомобиль откапывали из снега лопатой. Вытаскивать транспорт пришлось с помощью троса.

Информация по поводу инцидента в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску не поступала.

Напомним, что восемь дорог Новосибирской области затопило талыми водами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в