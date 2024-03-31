В Новосибирске рассказали о самых необычных вещах, которые приносят в секонд-хенд

Названы самые необычные вещи, которые новосибирцы приносят в секонд-хенд.

В новосибирские секонд-хенды местные жители приносят множество необычных вещей помимо старой одежды. Об этом сообщил АиФ-Новосибирск.

Так, например, сотрудницы одного из секондов рассказали, что они не принимают нижнее белье и грязные нестиранные вещи, но однажды к ним решили принести контейнер с плесенью.

Еще были случаи, когда приносили использованный костюм для БДСМ, вязаные мужские трусы для половых органов, парик из настоящих волос, противогаз для ребенка, кальяны и многое другое.

Напомним, что жители Новосибирска после закрытия магазинов ZARA и H&M начали одеваться в секонд-хендах.