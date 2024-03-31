В Новосибирской области назвали лидеров по задолженности за капремонт

Лидерами по задолженности за капитальный ремонт стали Бердск и Новосибирский район.

В Новосибирском районе зафиксирован наибольший объем задолженности по взносам на капремонт. На 1 января 2024 года сумма составила 58,18 миллионов рублей.

Также больше всего долгов накопилось в Бердске — 36,29 миллионов рублей, Черепановском районе — 24 миллионов рублей, Искитиме — 18,93 миллионов рублей и Искитимском районе — 17,63 миллионов рублей.

Уточняется, что объем задолженности по сравнению с 2023 годом снизился в Новосибирской районе, Искитиме и Искитимском районе. Рост зафиксировали в Бердске и Черепановском районе. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов области.

Напомним, что беспилотники будут защищать Новосибирскую область от пожаров.