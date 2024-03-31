Житель Новосибирска изуродовал лицо женщине

Приговор не вступил в законную силу.

В Новосибирске Советский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью.

В августе 2022 года Антон Федосеев возле местного магазина поссорился с потерпевшей. В результате конфликта мужчина избил женщину.

«...причинил потерпевшей телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, перелом костей носа со смещением костных отломков с наличием раны, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица, повлекшие тяжкий вред здоровью», — пишет пресс-служба суда.

Его признали виновным и приговорили к трем годам колонии общего режима. А также взыскали моральный ущерб 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Новосибирске произошел пожар в частном доме на улице Восход.











