Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места

В связи со стремительным наступлением тёплой погоды в течение этой недели и притоком талых вод Андрей Травников поручил руководителям городов и районов вместе с соответствующими органами провести инспекцию всех потенциально опасных мест – особенно опасных для детей.

«Весна уже, по сути дела, в своих правах, каждый день ситуация и погода меняются. Будем надеяться, что весенние воды сойдут без последствий, но готовиться надо ко всяким ситуациям. В связи с этим обращаю внимание коллег, глав городов и районов ещё на одну угрозу – на риск попадания, в первую очередь детей, да и взрослых, в подтопленные участки – приямки, колодцы, ямы. У нас в конце недели – резкое потепление, поэтому даю прямое поручение в начале недели, с сегодняшнего дня по среду, организовать внеплановые обходы территорий, пока ещё водой полностью не заполнены приямки и низины, осмотреть все опасные места, принять меры для огораживания, или другие меры предотвращения рисков попадания туда людей, в первую очередь детей», – поручил Губернатор.

Согласно докладам глав Карасукского и Баганского районов, рисков серьёзного подтопления из-за паводка в южных районах области не наблюдается.

Как доложил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, паводковая обстановка на территории региона стабильная, подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. В настоящее время погодные условия способствуют формированию резкого возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком. На реках области продолжается процесс изменения структуры и уменьшения толщины льда, а также разрушения ледового покрова. В соответствии с прогнозом, в ближайшие 3-4 дня ожидается вскрытие рек Бердь, Иня, Карасук. На прошлой неделе в результате повышения дневных температур, активного снеготаяния, а также подъёма уровня талых вод на территории города Бердска и 5 районов области наблюдались подтопления приусадебных участков, оказывалась адресная помощь жителям.

Виктор Орлов отметил, что главам муниципальных образований Новосибирской области необходимо ежедневно держать ситуацию на контроле, привлекать необходимые силы и средства. В районах имеется более 400 мотопомп, в большинстве своём поставленных за счёт средств областного бюджета.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил о том, что на прошлой неделе было 11 переливов через проезжую часть на региональных дорогах. Два случая перелива – в Искитимском и Карасукском районах – ликвидированы, 9 – действующих (4 в Карасукском районе, 2 в Искитимском, 2 в Тогучинском и 1 в Кочковском). На участках с действующими переливами проезд транспорта обеспечен, выставлены соответствующие знаки. Толщина водного слоя переливов – от 1 до 5 сантиметров, движению это не мешает.