Банкир из Новосибирска отсудил у Минфина 4 млн рублей за моральный вред

Бывший топ-менеджер банка «Пушкино» был арестован в июле 2017 года.

Октябрьский районный суд в Новосибирске удовлетворил иск бывшего зампреда правления банка «Пушкино» Павла Чернявского к Министерству Финансов Российской Федерации о возмещении морального вреда. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Суд обязал государственную казну выплатить ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей. По решению суда, в феврале текущего года Министерство Финансов также должно было возместить затраты на услуги адвокатов в сумме 24,5 миллиона рублей.

Павел Чернявский был арестован в июле 2017 года по обвинениям в мошенничестве и легализации преступных доходов. Однако после трехлетнего судебного процесса был оправдан. Он подал на компенсацию имущественного и морального вреда, связанного с протяженным уголовным преследованием.

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