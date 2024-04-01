Команда «Столик» из Новосибирской области проиграла в шоу «Лига городов»

В пятничном эфире проекта «Лига городов» команда «Столик» из Чулыма потерпела поражение в погоне за десятью миллионами.

Сибирская команда соперничала со «Сборной магаданцев» из Магадана.

Жюри приняло решение единогласно, за исключением наставника Тимура Батрутдинова, который поддержал свою команду. Алексей Щербаков отметил, что у «Столика» было хорошее выступление, но не настолько яркое, чтобы привлечь голоса жюри. Сергей Светлаков поддержал «Сборную магаданцев», подчеркнув их оригинальность.

Участники команды «Столик» расстроились, но обещали вернуться в следующем сезоне с новыми идеями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что участник команды КВН «Столик» из Новосибирской области рассказал о шутке про стриптиз-бар в Чулыме.