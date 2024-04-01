Лидера неонацистов Новосибирска Алексея Бахтина исключили из списка террористов

Известный неонацист из Новосибирска был исключен из перечня террористов и экстремистов.

Лидера русских неонацистов Новосибирска Алексея Бахтина исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Неонациста удалили из списка 26 марта.

Напомним, 29-летнего Бахтина в 2019 году приговорили к 1,5 года общего режима за публичные призывы к экстремизму.

По версии следствия, Алексей во «Вконтакте» администрировал группу, где размещались материалы, оскорбляющие выходцев из Средней Азии и Кавказа. В одном из постов силовики также увидели призывы к экстремизму по отношению к приезжим.

До этого Бахтин уже был судим. В 2017 на него возбудили уголовное дело за избиение студента-киргиза на остановке, а в 2012, по данным СМИ, радикал до полусмерти изрезал таджика.

Бахтин в своих кругах известен под псевдонимом White Pride (белая гордость), в соцсетях он выкладывал нацистскую символику, книги про Адольфа Гитлера, а также отмечал его день рождения.

Сторонник нацисткой идеологии вышел из тюрьмы в 2021 году.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске задержали подростков, которые нарисовали свастику.