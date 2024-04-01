Мэрия Новосибирска: задержание Зыкова не отразится на вывозе мусора

В администрации Новосибирска прокомментировали задержание главы МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова.

Задержание руководителя не отразится на исполнении организацией обязательств по вывозу ТКО, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на информацию представителей мэрии города.

Напомним, 1 апреля сотрудники ФСБ задержали Андрея Зыкова. Его вместе с супругой подозревают в хищении бюджетных денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».