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общество

В топ-8 удивительных мостов России попал Бугринский мост Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Бугринский мост в Новосибирске попал в топ-8 удивительных мостов России.

Специалисты сервиса tutu составили список самых впечатляющих мостов России, куда вошел новосибирский Бугринский мост через Обь, занявший шестое место. Его признали самым протяженным в странах СНГ.

Бугринский мост был открыт в 2014 году, он соединяет два района Новосибирска, а также является частью скоростной магистрали «Юго-Западный обход» города и соединяет федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт».

Напомним, что Бугринский мост получил мировое признание.

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Валерия Митрохина
Журналист

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