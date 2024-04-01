Новосибирск вошел в топ-10 лучших для жизни городов-миллионников

Одним из десяти благоприятных для проживания городов-миллионников стал Новосибирск.

В Индексе качества городской среды за 2023 Новосибирск получил 219 баллов при среднем значении в 200, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем канале Telegram.

Она пояснила, что индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и ЖКХ РФ по информации, полученной от регионов, полиции, Минкультуры РФ, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ. В нем учитывается 36 индикаторов качества городской среды, среди которых зеленые территории, инфраструктура, наличие социальных и досуговых объектов и прочие.

Напомним, муниципальная программа «Формирование современной городской среды» продлена до 2030 года. О благоустройстве территорий Новосибирской области — в материале «Сиб.фм Group».