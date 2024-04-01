Новосибирский хоккейный клуб расторг контракт со своим талисманом

Снеговика ХК “Сибирь” хотят заменить.

В Telegram-канале хоккейного клуба “Сибирь” сообщили, что всеми любимый талисман Снеговик покидает команду и на его место придет Миша из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

Болельщики в комментариях негодуют, связано ли это со всемирным праздником День смеха, или же все настолько серьезно.

Однако чуть позже появилась дополнительная информация от хоккейного клуба.

“Мы хотели бы сообщить, что с сегодняшнего дня, наш маскот Миша покидает семью зоопарка и становится частью хоккейного клуба "Сибирь", увидеть Мишу на трибунах "Сибирь — Арены" вы сможете уже с сезона 2024/2025! Мы благодарны Мише за работу и те эмоции, которые он нёс гостям зоопарка”, — написали в Telegram-канале ХК “Сибирь”.

Напомним, что главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин.