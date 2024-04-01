Омск занял первое место в премии «Туристические города»

По итогам всероссийской премии «Туристические города» Омск занял первое место в номинации «Город образовательного туризма» и второе место в номинации «Город молодежного туризма».

В конкурсе принимали участие 64 команды из 42 регионов России. От Омской области на мероприятии присутствовали главный специалист Туристского информационного центра Наталья Лапшина, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Антон Савин, команда молодежного клуба РГО «Мечта» Анастасия Кондрашкина и Вадим Иванов. Для победы в премии нужно было продемонстрировать лучшие туристические маршруты города.

Следует отметить, что в прошлом году для туристов был создан гид «Добро пожаловать в Омск», который содержит информацию о туристических маршрутах, достопримечательностях, развлечениях и досуге в Омске. Помимо этого, в проекте представили чек-лист путешественника из 10 дел, которые советуют сделать в Омске.