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Авто

Пробка почти в 8 километров образовалась на Большевистской в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Рано утром 1 апреля в Новосибирске образовалась длинная пробка.

Утром 1 апреля в Новосибирске образовалась очередная длинная пробка, протяженностью почти в 8 километров — она сковала улицу Большевистская. Местные жители высказывали свое возмущение в комментариях 2ГИС.

Также, по их словам, на Октябрьском и Димитровском мосту тоже образовались пробки, а в некоторых участках города сломались светофоры, из-за чего было затруднено движение.

Фото Пробка почти в 8 километров образовалась на Большевистской в Новосибирске 2

Напомним, что из-за талых вод восемь дорог Новосибирска были затоплены.

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Валерия Митрохина
Журналист

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