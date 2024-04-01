Пробка почти в 8 километров образовалась на Большевистской в Новосибирске

Рано утром 1 апреля в Новосибирске образовалась длинная пробка.

Утром 1 апреля в Новосибирске образовалась очередная длинная пробка, протяженностью почти в 8 километров — она сковала улицу Большевистская. Местные жители высказывали свое возмущение в комментариях 2ГИС.

Также, по их словам, на Октябрьском и Димитровском мосту тоже образовались пробки, а в некоторых участках города сломались светофоры, из-за чего было затруднено движение.

Напомним, что из-за талых вод восемь дорог Новосибирска были затоплены.