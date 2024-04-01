Продюсеры «Слова пацана» опровергли слухи о миллионных гонорарах за съемки во 2 сезоне

В Интернете появились объявления о поиске актеров в продолжении сериала «Слово пацана», обещают платить миллионы — это фейки.

Сообщения о кастингах и начале съемок второго сезона — лживые, сообщили «Ведомостям» продюсеры проекта.

Так, на одном из сайтов предлагают гонорар в 12 млн рублей, за съемки с новосибирским актером Никитой Кологривым — 3,5 млн рублей, а за романтическую сцену — 5 млн рублей — в последнем случае кандидатам на роль обещают предоставить выбор артистки.

Будут ли вообще снимать второй сезон «Слово пацана»— пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как новосибирец Кологривый отличился в родном городе. Он устроил дебош в баре, укусил официантку, за что был арестован на семь суток.