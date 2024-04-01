Индексация пенсии, призыв в армию и запрет «наливаек». Что изменится в России с 1 апреля? 11 важных законов

В апреле вступят в силу 198 федеральных актов, охватывающих различные области жизни общества. Среди ключевых поправок значатся изменения в социальной сфере, военной службе, транспорте, регулировании оборота алкогольной и табачной продукции, банковской деятельности и страховании, образовании, сфере ЖКХ, трудовых отношениях, налогообложении и других областях.

Социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы, учитывая темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Это приведет к повышению пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны, на 7,5%. В прошлом году коэффициент апрельской индексации составил 3,3%, поэтому увеличение в этом году существенное. Также повысятся пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, добровольцев и членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны. Увеличение также затронет пенсии граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Весенний призыв

С 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. На службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее – до 27 лет), состоящих на воинском учете или обязанные состоять на нем и не находящиеся в запасе. Количество призывников определит президент РФ.

Также в этот же период с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок службы по призыву.

Запрет к сдаче экзаменов и выдач водительских удостоверений

Начиная с 1 апреля 2024 года, некоторым категориям граждан будет запрещено сдавать экзамены на получение водительских удостоверений. Это решение затронет следующие категории лиц:

1. Тех, кто лишен водительских прав.

2. Лиц, не выполнивших условия возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения права на управление транспортным средством (ТС).

3. Лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за нарушение требований по медицинскому освидетельствованию на алкоголь или запрету употребления вредных веществ, если они не имеют права на управление ТС или были лишены этого права.

4. Лиц, лишенных права на занятие деятельностью, связанной с управлением ТС.

Запрет на «наливайки» в МКД

Региональные власти получат право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Они также смогут вводить ограничения по времени продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях. Эти меры направлены на борьбу с круглосуточной розничной продажей алкоголя в «наливайках», действующих под видом оказания услуг общественного питания.

Табачные изделия

С 1 апреля вступают в силу административные санкции за нарушения в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Новые меры касаются производства или продажи табачных изделий, а также табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Также будут штрафовать за использование основного технологического оборудования без государственной регистрации и нарушения правил его хранения. Физические лица, занимающиеся незаконным производством и оборотом табачных изделий, также подпадут под административную ответственность, аналогичную той, которая применяется к нарушителям в сфере алкогольной продукции.

Кроме того, контрабанда алкоголя и табачной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей будет караться уголовной ответственностью. Также введены уголовные санкции за незаконное перемещение алкогольной и табачной продукции через границу Российской Федерации с странами Евразийского экономического союза.

Также с начала месяца в Уголовно-процессуальном кодексе появились новые нормы, касающиеся утилизации изъятых из незаконного оборота табачных изделий, оборудования для их производства и других предметов, используемых в незаконной табачной промышленности.

С 18 апреля начнут действовать новые правила расчета минимальной цены на никотинсодержащую продукцию, такую как продукция с нагреваемым табаком, жидкости для электронных систем доставки никотина и бестабачные смеси для нагревания.

Банковская сфера

С 1 апреля 2024 года банки будут обязаны обеспечить возможность переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами (юрлицами) и индивидуальными предпринимателями (ИП). Эта обязанность распространяется на платежи юрлиц и ИП в пользу других юрлиц и ИП. Исключение сделано для платежей, связанных с компаниями, чьи счета открыты в Федеральном казначействе.

С 1 апреля по 30 сентября 2024 года сохраняются ограничения на перевод денежных средств за рубеж для физических лиц и юрлиц. Эти меры направлены на регулирование финансовых операций и защиту интересов граждан и бизнеса.

Сфера образования

В России началась приемная кампания для зачисления детей в 1 класс. Старт приема запланирован не позднее 1 апреля, а конкретные даты определят сами школы. Первый этап приема продлится до 30 июня, в течение которого в школы зачислят детей с различными приоритетами, а также тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Возможность зачисления в другие школы при наличии свободных мест станет доступна с 6 июля. Заявления можно подать через единые или региональные порталы госуслуг, лично в школу или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Также с 5 апреля студенты, обучающиеся в вузах и колледжах на платной основе по очной форме, получат право заключить договор о целевом обучении. По завершении обучения им гарантируется трудоустройство на муниципальную службу. Эта льгота ранее применялась только для студентов, обучающихся на бюджете. Ординаторы второго года обучения в группе «Клиническая медицина» также смогут претендовать на должность врачей-стажеров, при условии наличия специального допуска к медицинской деятельности, выданного комиссией после промежуточной аттестации.

ЖКХ

Начиная с 3 апреля, изменятся условия сдачи квартир в аренду или внаем в многоквартирных домах (МКД). Теперь при предоставлении жилья другому лицу необходимо будет учитывать права и законные интересы соседей. Кроме того, сдача квартиры в аренду или внаем будет возможна только при соблюдении нескольких условий: правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, требований по энергетической эффективности и оснащенности помещений приборами учета, требований по предоставлению коммунальных услуг, включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Также будут внесены изменения в порядок перепланировки и перевода помещений из жилых в нежилые в многоквартирных домах. Перевод и перепланировка помещений будут считаться завершенными только после внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Эти изменения будут вноситься по заявлению органа, согласовавшего изменения, а не по инициативе собственника.

Труд

Органы службы занятости населения начнут учитывать доходы граждан, работавших по совместительству. Обновленные правила вступят в силу с начала апреля. Порядок оплаты труда медработников также будет скорректирован: с 1 апреля не менее 50% фондов зарплаты медорганизаций направят на выплаты по окладам, сохраняя уровень зарплаты не ниже прошлогоднего. Государственные и муниципальные служащие должны представить сведения о доходах не позднее 30 апреля, а для некоторых должностей – не позднее 1 апреля. Окончание приема статотчетов о численности и зарплате работников за I квартал 2024 года намечено на 10 апреля. С 5 апреля МВД России получит доступ к данным о доходах высококвалифицированных специалистов через ФНС России.

Налоги и сборы

С 9 апреля вступают в силу изменения в форме 6-НДФЛ, которая используется для контроля корректного заполнения показателей налоговой отчетности. Одно из обновлений касается сроков уплаты НДФЛ: с 1 января 2024 года налоговые агенты должны уплачивать его два раза в месяц. Обновленную форму следует применять при подаче отчета за I квартал текущего года. ИП получат возможность сдавать налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика, начиная с 1 апреля.

Кроме того, с 25 апреля ИП завершат декларирование по УСН за 2023 год.

Также с 1 апреля изменится порядок расчета НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов, а расширится перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, включая детские товары.

1 апреля введутся электронные банковские гарантии для налоговой, а срок для проведения обязательного аудита годовой отчетности иноагентов и расширится список предметов одежды, подлежащих маркировке. Кроме того, изменятся правила уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним.

Другие изменения

Штрафы за задержку авиарейсов увеличатся, согласно новым нормам, вступающим в силу с 1 апреля. Теперь штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза составит 100 рублей за каждый час задержки, что в 4 раза выше предыдущей ставки. Однако, величина штрафа не должна превышать 50% от общей провозной платы. Исключение будет действовать в случаях, когда задержка рейса произошла по независящим от авиаперевозчика обстоятельствам. Кроме того, пассажиры сохранят право на полное возмещение убытков, вызванных задержкой рейса или просрочкой доставки багажа или груза, сверх уплаченного штрафа.