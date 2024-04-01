За сутки удалось сбить 178 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 01.04.2024, воздушно-космические силы России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, а также газодобывающей отрасли противника, что привело к нарушению работы предприятий оборонной промышленности.

На Купянском направлении бойцы отразили пять контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Харьковской области и ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили позиции на Донецком направлении и поразили несколько бригад ВСУ.

Так, противники потеряли более 300 живой силы, две боевые машины, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

Подразделения на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп.

На Южно-Донецком направлении подразделения «Восток» улучшили тактическое положение и уничтожили живую силу и технику противника, а также отбили контратаку в районе Запорожской области.

Противник потерял до 85 военных, два танка, пять машин. Также ВСУ лишились двух гаубиц и склада боеприпасов.

Вооруженные Силы Российской Федерации на аэродроме в Николаевской области смогли уничтожить три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.