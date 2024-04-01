Стал известен прогноз погоды на апрель 2024 в Новосибирске

В Новосибирске синоптики рассказали о погоде на апрель.

Как сообщают синоптики «Яндекс.Погоды», начало апреля в Новосибирске будет пасмурным и прохладным, но ближе к середине месяца ожидается потепление и солнце.

Так, 1 и 2 апреля температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3 градусов, местами с дождем. До 5 апреля погода сохранится, но в первые выходные второго месяца весны температура может подняться до +12 градусов днем, а ночью до +4.

Синоптики также прогнозируют, что вторая неделя будет пасмурной, а температура максимум поднимется до +8 градусов. При этом в выходные обещают до +15 градусов с солнцем.

По данным синоптиков, 16, 20, 23 и 26 числа будет дождь, но, несмотря на это, температура воздуха поднимется до +16 градусов тепла.

Напомним, что в Алтайском крае из-за паводка пострадало 127 домов.