В аэропорту Новосибирска на таможне задержали багаж с брендовой одеждой на 30 тыс евро

В Толмачево на таможне задержали багаж с брендовой одеждой.

По данным пресс-службы федеральной таможенной службы, пара из Новосибирска пыталась провезти брендовую одежду на 30 тысяч евро из-за границы — их остановили на таможне в аэропорту Толмачево.

Сообщается, что во время авиарейса “Баку – Новосибирск”, при прохождении таможенного контроля, пара из Новосибирска выбрала “зеленый” коридор, тем самым, заявив, что у них нет товаров для обязательного декларирования.

Но во время проверки сотрудниками была обнаружена партия брендированной одежды на 30 тысяч евро — эта стоимость превысила лимиты беспошлинного ввоза.

Сейчас в отношении супругов было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по статье “недекларирование товаров” и штраф на сумму 277, 2 тысяч рублей.

Напомним, что в аэропорту Шереметьево женщина сказала, что в ее рюкзаке находится бомба.