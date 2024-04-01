В Черепановском районе Новосибирской области местный житель убил женщину

Жителя Черепановского района признали виновным в убийстве женщины.

В сентябре 2022 года житель Черепановского района Новосибирской области совместно с женщиной распивал алкоголь, после чего между ними произошел конфликт и мужчина нанес смертельное ранение женщине — она скончалась на месте.

Осужденный решил скрыть следы преступления и вместе со знакомым увез тело погибшей и закопал его.

Летом прошлого года в лесу одного из сел Черепановского района было обнаружено тело 43-летней женщины.

Сейчас суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что жительницу Куйбышева Новосибирской области подозревают в убийстве.