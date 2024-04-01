сегодня
01 апреля, 10:22
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
01 апреля, 10:22
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 09:06
общество

В Новосибирске 1 апреля прогнозируется дождь

Фото: Сиб.фм

Дождь ожидается в Новосибирске в первый день апреля.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 апреля в Новосибирской области ожидается до +5 градусов днем и ветер до 9 метров в секунду. Также прогнозируется небольшой дождь в течение дня.

В Новосибирской области воздух прогреется до +7 градусов, ветер ожидается с порывами до 14 м/с, также возможен небольшой дождь.

Напомним, что на восьми дорогах Тогучинского, Искитимского и Карасукского района Новосибирской области произошло подтопление проезжей части.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в