В Новосибирске 1 апреля прогнозируется дождь

Дождь ожидается в Новосибирске в первый день апреля.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, 1 апреля в Новосибирской области ожидается до +5 градусов днем и ветер до 9 метров в секунду. Также прогнозируется небольшой дождь в течение дня.

В Новосибирской области воздух прогреется до +7 градусов, ветер ожидается с порывами до 14 м/с, также возможен небольшой дождь.

Напомним, что на восьми дорогах Тогучинского, Искитимского и Карасукского района Новосибирской области произошло подтопление проезжей части.