В Новосибирске ищут организатора праздника на 1 мая за 1,5 млн рублей

В Новосибирске объявили тендер на организацию мероприятия, посвященного Празднику весны и труда.

Тендер на проведение мероприятия, посвященного Празднику весны и труда, был объявлен в Новосибирске. Лот размещен на госзакупках, а начальная цена контракта составляет около 1,5 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Государственное культурное учреждение Новосибирской области "Центр патриотического воспитания". Для участия в тендере необходимо подать заявку до 4 апреля, а победителя определят к 8 апреля.

Праздник планируется провести в Центральном парке имени Мичурина. Продолжительность мероприятия должна составлять не менее 4 часов. Подрядчику потребуется разработать сценарий, составить программу концерта, организовать тематические интерактивные площадки и подобрать аниматоров.

На территории парка будут установлены ярмарочные палатки, оформлена сцена, установлены переносные металлические барьеры и другое оборудование.