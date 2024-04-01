В Новосибирске музыкальной школе №1 присвоили имя композитора Зацепина

Имя Александра Зацепина присвоили музыкальной школе №1 в Новосибирске.

В своем Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова написала о том, что 27 марта текущего года вышло постановление мэрии Новосибирска о смене наименования музыкальной школы №1. Теперь ей будет присвоено имя легендарного новосибирского композитора Александра Зацепина.

Уточняется, что Александр Зацепин ранее писал музыку ко многим фильмам Леонида Гайдая, а также к мультфильмам и мюзиклам.

Напомним, что в память о композиторе Эдуарде Артемьеве создадут сквер в Новосибирске.