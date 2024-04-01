Что известно о задержании главы МУП "САХ" Андрея Зыкова в Новосибирске?

Что известно о задержании Андрея Зыкова.

В Новосибирске 1 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова.

Правоохранительные органы проводили обыск документов в организации. Однако на тот момент не были известны обстоятельства и причины задержания директора.

После проведенных мероприятий было выяснено, что в отношении Андрея Зыкова возбуждено уголовное дело по статье 160 уголовного кодекса Российской Федерации «присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».

По предварительным данным, Зыков совместно с женой похищал бюджетные средства предприятия.

Ранее было известно, что предприятие «Спецавтохозяйство» начало свою работу с 2022 года и специализировалось на уборке, а с 2023 года оно занималось вывозом мусора. В 2024 году МУП «САХ» официально стало региональным оператором по обращению с ТКО.