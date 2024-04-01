В Новосибирской области МЧС опубликовало список опасных дорог

МЧС Новосибирской области предупреждает местных жителей об опасностях на дорогах.

По данным синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС», 1 апреля в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до -6 ночью и до +7 днем. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду, местами возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

В связи с активным потеплением в регионе, ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает о возможных паводках и затоплениях на дорогах, которые могут привести к серьезным авариям.

Главное управление опубликовало потенциально опасные участки федеральных и региональных трасс: Р-256 «Чуйский тракт», Р-255 «Сибирь», Р-254 «Иртыш», а также К-19р — с 44 по 46 км Тогучинского района, К-17р — с 41 по 44 км Новосибирского района, К-19р — с 13 по 14 км Новосибирского района, К-17р – с 80 по 105 км Ордынского района, К-12 – с 16 по 25 км Колыванского района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Алтайском крае из-за паводка пострадало 127 домов.