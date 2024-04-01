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общество

В Новосибирской области мужчина выгораживал друга в суде — теперь ему грозит срок

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области мужчину будут судить за ложные показания в суде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Доволенский районный суд НСО обвиняет местного жителя в том, что он дал ложные показания в суде, когда был свидетелем.

По предварительным данным, 36-летний мужчина стал свидетелем по уголовному делу о незаконном хранении оружия его другом. На суде он рассказал выдуманную версию того, откуда у подсудимого появилось оружие, но в результате доказательства опровергали его показания.

Сейчас суд вынес обвинительный приговор подсудимому и привлек к ответственности его друга-свидетеля.

Напомним, что жительницу Куйбышева Новосибирской области подозревают в убийстве.

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Валерия Митрохина
Журналист

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