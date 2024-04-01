Виллу за 43 млн рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске продают виллу с пирсом за 43 миллиона рублей.

На сайте объявлений опубликовали информацию о продаже коттеджа, построенного 2018 года в Матвеевке Новосибирской области. Стоимость недвижимости составляет 43 миллиона рублей.

По данным описания, площадь виллы более 440 квадратных метров, где есть семь комнат, терраса и зона отдыха с барбекю на первом этаже.

На территории есть также личная охрана и огород и пирс.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области продают коттедж с винным погребом и баней за 58 миллионов.