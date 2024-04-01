Выдворение мигрантов, пожар в автобусе, замена хоккейного Снеговика: главное в Новосибирске 1 апреля

Сиб.фм собрал самое важное из жизни Новосибирской области на 1 апреля.

Сегодня стало известно, что по итогам проверок, организованных силовиками, прошлой неделе из региона депортировали 37 нелегальных зарубежных граждан, было выявлено 263 нарушения миграционного законодательства.

С 25 по 31 марта в регион приехали 7,3 тысячи иностранцев, и только 1,7 тысячи из них — для трудоустройства.

1 апреля прямо на ходу с пассажирами внутри загорелся автобус № 216. По словам очевидцев, водитель не сразу обратил внимание на дым в салоне и продолжил маршрут. Никто из людей не пострадал.

Рано утром в Новосибирске столкнулись трамвай и троллейбус. Аварию спровоцировал водитель первого транспортного средства, ехав на красный свет. В результате ДТП пострадали три пассажирки троллейбуса.

В хоккейном клубе «Сибирь» сообщили, что талисман ХК Снеговик покидает команду и на его место придет Миша из Новосибирского зоопарка — это возмутило болельщиков. Чуть позже представители команды уточнили.

Сотрудники ФСБ задержали директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Как пишет РБК Новосибирск, его с супругой подозревают в хищении бюджетных денег.