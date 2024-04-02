13 горняков под завалами. Что произошло на руднике «Пионер» в Приамурье

На руднике «Пионер» произошел прорыв горных пород.

18 марта на золотодобывающем руднике «Пионер» на участке подземных горных работ произошло обрушение горной массы, в результате чего под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщило МЧС России.

По данным ведомства, на место происшествия были направлены 25 горноспасателей на 4 единицах техники МЧС России. Уже две недели они пытаются найти людей, которые находятся под завалами, однако в одной из разведочных шахт, на 243 метре, сотрудники МЧС обнаружили воду и сообщили, что из-за этого вновь может произойти обвал.

Сейчас спасатели вывозят грунт из завала и возводят водоупорные перемычки. По их словам, есть все шансы на то, что 13 рабочих могут остаться живыми и специалисты делают всевозможную работу, чтобы попасть в шахту к ним.

Также в связи с чрезвычайным происшествием, как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, в Амурской области возбудили уголовное дело по факту халатности из-за обрушения на руднике «Пионер». Уточняется, что во время проверки Ростехнадзора, которая была два года подряд, в период с 2022 по 2023, специалисты не обнаружили никаких дефектов и нарушений родника. Однако на тот момент они уже были.

В результате, директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ.