88 тысяч новосибирцев получили единое пособие на ребенка с начала 2024 года

88 тысяч жителей Новосибирской области получили единое пособие на ребенка в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области, с начала 2024 года 88 тысяч жителей региона смогли получить единое пособие на ребенка. Оно было установлено семьям, которые нуждаются в поддержке.

Уточняется, что родители могут в любое время подать заявление на пособие, но если это сделать в течение 6 месяцев с момента рождения малыша, то выплаты назначат уже с месяца его появления.

Размер выплаты может быть 50%, 75%, 100% от регионального прожиточного минимума. Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР.

«Пособие устанавливается на 12 месяцев, по истечении которых семья может подать заявление на продление выплаты», – пишет пресс-служба СФР.

Оформить пособие можно на каждого ребенка, живущего в семье, которому еще не исполнилось 17 лет.

Напомним, что в Новосибирской области школа задолжала учителям 106 тысяч рублей по зарплате.





