Банки упростили условия зарплатного обслуживания

Теперь для перевода зарплаты в другой банк работнику не требуется оформлять заявление у работодателя – достаточно подключить ежемесячное автопополнение счета карты на определенную сумму.

Такие условия перехода розничных клиентов на зарплатный проект банка предлагает, например, ВТБ. Для получения специальных условий обслуживания ежемесячно теперь достаточно подключить регулярное пополнение карты на минимальную сумму 9 тысяч рублей.

«Нашу карту для получения зарплаты используют сотрудники более 100 тысяч предприятий и организаций России – свыше 8 млн человек, а в ближайшие три года мы планируем увеличить их число до 11 млн. Такие изменения – значительный шаг для обслуживания этого сегмента. Рассчитываем, что они позволят клиентам легко переходить из банка в банк и получать наиболее выгодные условия вне зависимости от зарплатного проекта своей компании», – отметил Евгений Темяков, заместитель начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Он также добавил, что зарплатным клиентам доступны различные опции: от обнуления комиссий по операциям до увеличения ставки по вкладам и уменьшения – по кредитам.

Напоминаем, что даже в случае изменения работодателя клиенты вправе самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты. Выбрать банк можно в любой момент, представив работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода средств.