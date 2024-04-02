Эксперты обсудили современные риски для рекламной отрасли

Инициатива о продлении срока действия контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые истекают в 2024 году, вызвала серьезные обсуждения среди участников круглого стола, организованного Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ».

В ходе мероприятия эксперты, а также представители исполнительной и законодательной власти обсудили внесенные поправки в законопроект № 559479-8, принятый Государственной Думой в первом чтении 20 марта.

Комитет Госдумы по защите конкуренции высказал свое мнение, предлагая возможность продления контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на срок до 10 лет только для тех договоров, которые заканчиваются в 2024 году. Однако отрасль наружной рекламы выступила против такого ограничения, считая, что это приведет к увеличению количества льгот в отношении определенных операторов и Москвы.

Представители профессиональных объединений также высказали свою позицию. Вице-президент «АКАР» Елена Решетова отстаивает продление контрактов для всех операторов, а не только для отдельных.

Президент «НАВК» Наталья Валиева подчеркнула важность поддержки не только крупных компаний, но и малого бизнеса в регионах, для которых стоимость размещения рекламы играет ключевую роль.

Союз операторов наружной рекламы, объединяющий более 100 компаний по всей стране, призвал депутатов быть внимательными к поправкам, чтобы не допустить дестабилизации отрасли. Предложение о продлении контрактов только для определенных операторов вызвало недовольство у специалистов, утверждающих, что это приведет к неравным условиям для участников рынка.

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин поддержал необходимость равных условий для всех компаний и обещал подготовить соответствующие поправки. Все операторы, особенно из регионов, выступают против пролонгации договоров, заканчивающихся в 2024 году, считая это несправедливым и неблагоприятным для отрасли.

Участники круглого стола призывают к дальнейшему обсуждению поправок с учетом всех возможных последствий и рисков для отрасли и экономики регионов. Важно найти решение, которое будет справедливым для всех участников рынка и не повлияет негативно на экономическое положение страны.