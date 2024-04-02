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общество

Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Главные новости дня Новосибирской области собрал Сиб.фм в очередном топе, сегодня — 2 апреля.

Фото Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля 2

Завершение дня стало трагическим — сибиряков потрясло известие о гибели 17-летнего парня, он упал с 25 этажа высотки на ОбьГЭСе. Причина пока неизвестна, следователи разбираются в произошедшем.

Фото Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля 3

Сегодня в поселке Краснообск «заминировали» три школы. Сообщения пришли под вечер, поэтому большой эвакуации не было. Как рассказал Сиб.фм блогер Валерий Котельников, звонили у образовательные учреждения явно из-за границы.

Фото Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля 4

В Новосибирске был обнаружен дрон на дамбе ГЭС. Сообщается, что он упал во время полета. Полицейские и кинолог обследовали БПЛА, внутри него взрывчатых устройств не было.

Фото Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля 5

Кандидатов на пост главы Новосибирска стало меньше. Так, от борьбы за пост отказались заместитель губернатора области Роман Теленчинов, заместитель регионального министра промышленности Максим Останин, помощник депутата местного Заксобрания, председатель регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

Фото Гибель подростка, «минирование школ», дрон на дамбе: что произошло в Новосибирске 2 апреля 6

В Новосибирске назначен новый руководитель МУП «Спецавтохозяйство». Им стал бывший глава департамента ЖКХ и энергетики города Андрей Колмаков. Напомним, предыдущий директор Андрей Зыков был задержан 1 апреля сотрудниками ФСБ, его подозревают в хищении бюджетных средств.

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Галина Чебыкина
Журналист

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