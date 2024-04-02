Актом ментальной агрессии против Российской Федерации назвали «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой.

В статье журнала «Арсенал Отечества» советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий сообщил, что вечеринка, которую проводила блогер Анастасия Ивлеевай, является одним из примеров ментальной агрессии против России.

По его мнению, подобные вечеринки и поведение людей способствуют уничтожению национальной истории и культуры, а также приводит к полной деградации молодежи.

«Это элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал советник.

Напомним, что блогер Анастасия Ивлеева в прошлом году провела «голую вечеринку» среди звезд шоубизнеса, после чего подверглась осуждению со стороны политиков. В результате чего общественники России обвинили в пропаганде ЛГБТ-движения*

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