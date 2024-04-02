Города Сибири признали благоприятными для жизни

На пресс-конференции, посвящённой подведению итогов расчёта индекса качества городской среды для 1117 городов Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин озвучил статистику Минстроя и «ДОМ.PФ». 759 городов в России признаны благоприятными для проживания по итогам 2023 года.

«Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. В этом году мы его посчитали уже в шестой раз. Так, по итогам прошлого года доля городов с благоприятной средой за пять лет выросла до 68% – их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя выше плановых значений нацпроекта. Это не просто цифры, а реальные дела, потому что люди видят, как города меняются», – сказал Марат Хуснуллин.

По итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками признаны Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар. Среди городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек самыми комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нём жить, работать, воспитывать детей.

Отметим, что в топ рейтинга попал Норильск, который набрал 225 баллов, обойдя Красноярск. Именно комплексная трансформация территории на Таймыре с участием бизнеса и государства позволила Норильску занять столь высокую позицию.

В 2021 году в Норильске было подписано соглашение о развитии Норильска между Норникелем, Красноярским краем, Норильском и Федеральным министерством по развитию Арктики. В рамках программы демонтировано аварийное жилье, строятся и построены многоэтажные дома, школы и многие другие проекты. Всего же объем инвестиций составит 120 млрд рублей до 2035 года. Из них 24 млрд рублей будет выделено из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей — из средств Норникеля.