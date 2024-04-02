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Авто общество

Из-за ремонтов дорог в Новосибирске ограничили движение по нескольким улицам

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ввели ограничения движения по нескольким улицам из-за ремонтов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, с 1 апреля в городе ограничили движение на нескольких улицах в разных районах.

В Октябрьском районе до 7 апреля ремонтируют дорогу рядом с улицей Нижегородская, 20. Также в Кировском районе до 6 апреля на 10 метров сузили проезжую часть улицы Немировича-Данченко, 40. А до 15 апреля на три метра сузили проезжую часть на улице Щетинкина, 20.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют мост по дороге к аэропорту Толмачево.

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Валерия Митрохина
Журналист

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