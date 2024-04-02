Крупный банк утверждает: зарплаты в России в 2023 году выросли на 13,3%

Самые большие средние зарплаты получают жители Москвы, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов

Зарплаты в России в 2023 году выросли на 13,3%, а средний уровень оклада составил 73,6 тыс. руб., выяснили эксперты СберАналитики. Как показало исследование, самые большие средние зарплаты получают в Чукотском автономном округе (средняя зарплата — 154,9 тыс. руб.), Москве (134,8 тыс.), Магаданской области (129 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (122,1 тыс.) и Камчатском крае (119,3 тыс.).

В топ-5 самых быстрорастущих по уровню заработных плат регионов вошли Кабардино-Балкария (рост оклада на 22,5%, средняя зарплата — 48,2 тыс. руб.), Курганская область (+20,5% и 53,8 тыс.), Свердловская область (+19,7% и 65,7 тыс.), Татарстан (+18,6% и 70 тыс.) и Чувашия (+17,1% и 50,6 тыс.).

Станислав Карташов, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

Наше исследование показало: быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства. В 2023 году их зарплаты увеличились на 17,2%, а средний оклад достиг 59,9 тыс. руб. Тренд на увеличение интереса к внутреннему туризму со стороны россиян закономерно отражается и на повышении конкурентоспособности этой сферы по зарплатным ожиданиям.

Аналитики также назвали сектора экономики, работники которых получают самые большие средние зарплаты. Максимальные средние доходы зафиксированы у сотрудников финансового сектора (125,3 тыс. руб.), добывающих компаний (112,9 тыс.), IT и связи (110,4 тыс.), а также работников, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (100,4 тыс.).

При этом наибольшую среднюю зарплату по видам занятости в разных секторах экономики в прошлом году получали сотрудники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (168,9 тыс. руб.), рыболовства и рыбоводства (165,3 тыс.) и воздушного и космического транспорта (145,3 тыс.). В перечень отраслей с самыми высокими средними заработками также вошли разработка компьютерного программного обеспечения (136,8 тыс.), аренда и лизинг (133,8 тыс.), добыча сырой нефти и природного газа (125,9 тыс.), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (122,7 тыс.) и деятельность водного транспорта (118,7 тыс.).

Исследование проходило на основе «Мониторинга экономики регионов» СберАналитики за 2023 год.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 108,6 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных более чем из 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2795902) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.