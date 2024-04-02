Лжекинолог «Крокуса» из Новосибирска замешана в уголовном деле

Лжекинолога из Новосибирска обвинили в мошенничестве.

Олеся Храмойкина, уроженка Новосибирска, в социальных сетях сообщила, что она со служебной овчаркой участвует в поисковых работах на месте разрушенного концертного зала в Подмосковье. Позже она открыла сбор средств. После этого девушку обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что Олеся проникла на территорию «Крокус Сити Холл» незаконно. Девушка сделала несколько фотографий и видео, а после начала собирать средства.

Эту информацию подтвердили в МЧС России. Пресс-служба ведомства сообщила, что Олеся предлагала свою помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших, но ей было отказано в этом.

«В допуске на площадку ей было отказано — при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки», — написала пресс-служба ведомства.

Несмотря на отказ, она обманным путем проникла не территорию «Крокуса» и сделала несколько фотографий и видео.

В данный момент выяснилось, что это не первый раз, когда девушка обманывает граждан.

По словам экс-сотрудника новосибирского поискового отряда «Рубеж», 10 лет назад Олеся предложила сотрудникам якобы трудоустроиться вне штата в МВД. Они согласились и начали искать пропавших, работали на местах преступлений. Позже оказалось, что все было «на добровольных началах» хотя девушка обещала трудоустройство и зарплату.

«Потом рассказывала нам сказки про задержку то от бухгалтерии, то от банка, потом про нападение на нее наркоманов и даже смерть матери», — сообщил бывший сотрудник отряда.

Они приехали на похороны матери, чтобы поддержать девушку. Сама же мама, целая и невредимая, тогда вышла к ним. Именно она рассказала о том, что ее дочери лучше не верить, а также сообщила про остальные «выходки» Олеси. После этого девушку выгнали из отряда.

Позже она устроилась в такси, автомобиль взяла в аренду. Работать она не собиралась, поэтому продала машину на авторазбор — она стала фигурантом уголовного дела о краже машины.

Также в сентябре 2021 года она заняла деньги у знакомых, около полумиллиона рублей, чтобы организовать место для дрессировки собак, и исчезла. Знакомые обратились в полицию, но девушку не удалось привлечь к ответственности.

В данный момент она не отвечает на звонки, а свою страницу в социальных сетях закрыла.