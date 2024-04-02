МРОТ в России поднимут до 35 тысяч рублей: названы сроки

Президент России Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей.

«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — сказано в поручении.

Такое повышение «минималки» должны обеспечить к 2030 году. Ответственным за выполнение будет премьер-министр Михаил Мишустин.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что рост МРОТ позитивно повлияет на заработные платы и социальные пособия.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области вырос МРОТ — он стал больше на величину районного коэффициента 1,25. Минимальный размер оплаты труда в регионе теперь составит 24 052 рубля.