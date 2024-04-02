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общество

МУП «САХ» продолжит вывоз мусора после задержания Зыкова в Новосибирске

Фото: nso.ru

МУП «САХ» продолжит вывоз мусора после задержания главы МУП «Спецавтохозяйство» Зыкова.

В администрации Новосибирска сообщили, что после задержания Андрея Зыкова, главы МУП «Спецавтохозяйство», МУП «САХ» продолжит вывоз мусора.

Напомним, 1 апреля сотрудники ФСБ задержали Андрея Зыкова. Его вместе с супругой подозревают в хищении бюджетных денег.

В данный момент возбуждено дело о присвоении или растрате, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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