МУП «САХ» продолжит вывоз мусора после задержания Зыкова в Новосибирске

МУП «САХ» продолжит вывоз мусора после задержания главы МУП «Спецавтохозяйство» Зыкова.

В администрации Новосибирска сообщили, что после задержания Андрея Зыкова, главы МУП «Спецавтохозяйство», МУП «САХ» продолжит вывоз мусора.

Напомним, 1 апреля сотрудники ФСБ задержали Андрея Зыкова. Его вместе с супругой подозревают в хищении бюджетных денег.

В данный момент возбуждено дело о присвоении или растрате, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей.