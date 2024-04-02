На Димитровском мосту в Новосибирске ограничат скорость

В Новосибирске на Димитровском мосту введут ограничения на скорость.

Как сообщил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, 1 апреля на Димитровском мосту в Новосибирске начались ремонтные работы, которые продлятся два года.

Тем не менее перекрывать движение на мосту не будут, но введут ограничения по скорости до 40 километров в час и оставят три полосы.

В данный момент мост находится в предаварийном состоянии. В этом году планируют отремонтировать 1/2 часть переправы через Обь. В 2025 начнется ремонт направления с правого на левый берег.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют мост по дороге к аэропорту Толмачево.